« Le confinement, qui atteint la santé mentale des Français, m’inquiète davantage que l’appli StopCovid »

Edouard Philippe présentera ce mardi, à 15 heures, dans l’Hémicycle, les grandes lignes de son plan de déconfinement. Un vote sur les annonces se tiendra dans la foulée. Les oppositions, et plusieurs parlementaires de la majorité, estiment que le Premier ministre va trop vite et que ce vote aurait pu, a minima, attendre vingt-quatre heures. Et vous ?

Ce que j’entends au quotidien, notamment dans ma circonscription à Paris, c’est que les Français veulent y voir plus clair et plus vite. Ils veulent savoir ce que l’exécutif sait, ce qu’il ne sait pas et, surtout, ce qu’il a décidé concernant l’avenir immédiat du pays. Le gouvernement doit pouvoir nous dire comment il envisage le déconfinement, sur la base de quelles informations il fonde ses décisions, quelles sont encore les zones de flous, etc. Quant au vote qui se tient ce mardi à l’Assemblée, il faut être bien clair : nous ne votons pas une loi ou un texte parlementaire. Il s’agit ni plus ni moins d’un vote de confiance vis-à-vis du gouvernement. Et moi, j’ai confiance en ce gouvernement.

Si jamais des éléments dans cette présentation relèvent du domaine de la loi, nous les débattrons, les discuterons et les amenderons dans les jours ou les semaines qui viennent. Il faut vraiment différencier le rôle du Parlement de celui de l’exécutif. Nous traversons une crise sans précédent. L’exécutif doit avancer, décider. De notre côté, nous devons contrôler les décisions prises par cet exécutif.

