la Lozère, département épargné par la maladie

Pour entrer dans le marché de Mende (Lozère), il faut montrer patte blanche. Après s’être désinfecté les mains, chaque client s’engouffre dans un labyrinthe de barrières. Pour accéder à son étal favori, il faut patienter et passer par le contrôle des policiers, qui veillent au grain. Et malgré une quasi absence du coronavirus sur le territoire, tout le monde semble accepter les règles. « Je trouve que c’est plutôt normal parce que ça permet de garder une certaine distance et d’éviter la transmission du virus », confie une jeune femme.

Autre décor, même constat : sur les hauteurs de la ville, les gendarmes opèrent un contrôle des attestations de déplacement. Et si quelques contraventions ont été dressées au début du confinement, les Lozériens réalisent désormais un presque sans-faute. Le département est le moins peuplé de France. Le virus y circule par conséquent beaucoup moins qu’ailleurs.