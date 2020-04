La confiance dans le gouvernement pour faire face au virus en baisse

Seuls 39% des Français ont confiance dans le gouvernement pour faire face efficacement au coronavirus, sept points de moins par rapport à la semaine dernière, selon un sondage Ifop pour le « Journal du dimanche » .

Quelque 46% des sondés (-6 points) disent avoir confiance dans le gouvernement pour « aider les entreprises en difficulté en raison du coronavirus ».

Édouard Philippe doit présenter mardi, à 15h, devant l’Assemblée nationale, « la stratégie nationale du plan de déconfinement », a annoncé samedi soir Matignon à l’AFP.

Enquête réalisée les 21 et 22 avril auprès d’un échantillon de 1.006 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.

Les dessous de « l’opération déconfinement »