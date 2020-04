Vexé après la polémique sur le « désinfectant », Trump arrête ses points presse sur le coronavirus

Le président américain Donald Trump a tweeté samedi que ses points presse quotidiens sur la pandémie de nouveau coronavirus ne méritaient pas qu’il y consacre du temps, deux jours après avoir suscité une polémique mondiale en semblant envisager de traiter la maladie au désinfectant.

« A quoi sert d’avoir des conférences de presse à la Maison Blanche quand les Médias Orientés ne font que poser des questions hostiles et refusent ensuite de rapporter la vérité ou les faits de manière exacte », a écrit le président républicain.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile quest… https://t.co/CVJ95J12UR—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)