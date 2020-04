Un nombre important d’enfants ne reverra pas l’école avant septembre. Voilà pourquoi

C’est une des principales qualités et l’un des défauts majeurs de Jean-Michel Blanquer : sa volonté de faire simple, rapide et concis. (Ré) agir vite, sans laisser apparaître le moindre doute, se faire comprendre du plus grand monde, marquer l’opinion et préserver en passant sa place dans l’arène médiatique.

Cette méthode a fait ses preuves, lui permettant de mettre au pas les enseignants et de faire passer des réformes d’ampleur comme celle du bac sur lesquelles tous les précédents gouvernements avaient échoué.

L’arrivée du coronavirus, avec son lot d’incertitudes, aurait pu l’inciter à plus de prudence et de pondération. Dans la période hors-norme que nous traversons, personne ne lui aurait fait grief de tâtonner et d’ouvrir le parapluie sanitaire. Eh bien non. Le ministre n’a eu de cesse de se présenter en Capitaine Courage, pilotant son paquebot éducatif d’une main ferme et assurée. Cela est vrai pour l’expérience inédite d’école à distance débutée le 16 mars. Le ministre, bien que pris de court – comme tout le gouvernement – par la brutalité des événements, n’a pas pu s’empêcher d’affirmer, dès l’annonce présidentielle, que l’Education nationale était « prête » pour relever le défi d’un enseignement entièrement virtualisé.

Ecole à distance : il y aura les établissements favorisés… et les autres

Ce qui fut naturellement infirmé par les faits : difficultés de connexion répétées sur les plateformes du ministère, élèves aux abonnés absents, notamment dans les établissements popu

