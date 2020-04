Ce sont des déclarations qui en ont surpris plus d’un. Dans une interview à L’Obs le 12 avril dernier, Raphaël Glucksmann tirait des premières leçons de l’épidémie qui secoue la planète. « Je crois dans le projet européen, c’est le sens même de ma vie. Mais j’essaie, face à la crise, de sortir de ma zone de confort, de penser contre mon propre logiciel et, si nous n’arrivons pas à faire bouger les lignes à Bruxelles sur certains sujets, l’Europe devra redonner aux Etats et aux nations leur souveraineté », disait le député européen, explicitant sa pensée : « Si, par exemple, au sortir de la crise, les Pays Bas ou d’autres bloquent au nom du libre-échange la nécessité de relocaliser des industries qu’on juge stratégiques, il faudra le faire sans l’Europe. Ce qui doit primer, ce n’est pas l’idéal européen, c’est la nécessité de redevenir souverain ». Le même Glucksmann qui fût la tête de liste du PS et de Place publique aux élections européennes l’an dernier et un ardent promoteur d’une Europe plus fédérale… « Mais qu’attendez vous pour rejoindre l’Union Populaire Républicaine ? », a aussitôt ironisé le parti de François Asselineau, partisan du Frexit, en allant un peu vite en besogne. Car Raphaël Glucksmann n’abandonne pas l’horizon européen, seul pertinent selon lui pour répondre à certains défis : « Sur la transformation écologique, au contraire, la souveraineté devra être européenne ou nous n’arriverons pas à peser face à la Chine et aux Etats-Unis ».

