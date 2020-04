WorldCupAtHome : L'Argentine frustre encore l'Angleterre

De l’exclusion au but annulé : Deux minutes après la reprise, Beckham, suite à une faute de Simeone, se fait justice lui-même. L’arbitre danois Kim Milton l’exclut. Réduite à 10 et sans l’un de ses joueurs-clés, l’Angleterre pose des problèmes à l’Argentine, et Campbell inscrit même de la tête le but du 3-2, que l’arbitre annule pour une faute sur le gardien. Les choses en resteront là jusqu’à la série de tirs au but.