VIDEO. Prisons : la double peine

Vous pensiez que les détenus étaient à l’abri, protégés dans leur cellule ? C’est tout l’inverse. De plus en plus de prisonniers et de surveillants sont touchés, coincés dans des prisons surpeuplées, où le gel hydroalcoolique est interdit et les masques se négocient à prix d’or. « Jamais je n’ai connu pire situation », témoigne un détenu.

« Complément d’enquête » a poussé les lourdes portes des prisons françaises en temps de coronavirus. Tout y est source d’angoisse. Faut-il isoler un prisonnier contaminé ? Faut-il accélérer la libération des fins de peine ? Supprimer les visites et les contacts avec les surveillants ? Sous pression, comment l’administration pénitenciaire fait-elle face à l’épidémie ?

Une vingtaine de détenus ont livré un journal de bord filmé au smartphone

Partout en France, « Complément d’enquête » a sollicité une vingtaine de détenus dans différentes prisons. Ils ont accepté de raconter leur vie par temps d’épidémie, et livré au magazine un journal de bord filmé de façon clandestine, avec leur smartphone. De l’autre côté des barreaux, les journalistes ont aussi rencontré ces surveillants montrés du doigt.

Un reportage de Louis Milano-Dupont, Valentine Watrin, Julien Daguerre, Guillaume Beaufils, Olivier Broutin diffusé dans « Complément d’enquête » le 23 avril 2020.

