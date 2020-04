Véolia propose un dépistage à ses 50 000 salariés

Pour rentrer au bureau chez ce géant du Cac-40, c’est gel hydroalcoolique, masque, et prise de température obligatoires. Les conditions sont déjà drastiques, mais en plus, les salariés ont le droit à un test de dépistage du Covid-19. Prise de sang pour Jean-François Nogrette, le directeur de Véolia water technologie, afin de déterminer s’il a pu attraper le virus, et s’il possède des anticorps. « On a besoin de se protéger les uns des autres. D’avoir cette information, c’est très précieux », justifie-t-il.

Des tests sérologiques ou virologiques sur la base du volontariat. Dans les bureaux, la grande majorité des salariés y sont passés. L’entreprise proposera ce dépistage à ses 50 000 salariés Français pour les convaincre de revenir travailler. « Ça fait partie du mot d’ordre : rétablir la confiance et rassurer les salariés », argue le PDG de l’entreprise, Antoine Frérot.

