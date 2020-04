On se souvient de ces paquets de cigarette ornés d’une tête de mort, ornés de la mention « fumer tue »… Surprise, d’après plusieurs scientifiques, la cigarette pourrait guérir du tristement célèbre coronavirus. Bien évidemment, cette affirmation amènera un sourire sur des lèvres, au nom de la « rumeur », du « fake »… Et pourtant… Chacun sait que le tabac est une drogue qui sème des cancers à tout va, et qui tue tous les ans 7 millions d’humains dans le monde. (…)

–

Santé







Source link