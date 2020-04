« Nous n’avons pas porté atteinte à l’Etat de droit ! »

La justice fait face à une crise historique. Pourra-t-elle s’en relever ?

L’une des conditions du relèvement est en réalité la manière dont nous sommes entrés dans cette crise. Nous avons continué à gérer les contentieux essentiels et les contentieux de l’urgence. Nous avons continué à rendre la justice. Et les magistrats ont utilisé le télétravail pour préparer des jugements. Ces décisions seront notifiées au moment du déconfinement. Comme le confinement a provoqué une baisse importante du nombre de saisines des juridictions, le stock des affaires ne devrait pas substantiellement augmenter. Et durant toutes ces semaines, avec les personnels de justice, les directeurs, les chefs de cour et de juridiction, nous avons réfléchi pour construire l’après. Nous devrons le faire en utilisant pour quelque temps encore certaines des dispositions qui figurent dans les ordonnances de l’état d’urgence sanitaire comme les visioconférences ou les procédures sans audience. Nous devrons également utiliser pleinement la conciliation et la médiation pour régler les litiges après la crise sanitaire. Cela nous permettra de nous en sortir positivement.

Les tribunaux fonctionnent-ils vraiment aujourd’hui ? Vous avez indiqué au cours de votre audition au Sénat, le 9 avril, que 1 800 à 2 000 magistrats sur 8 000 étaient à leurs postes dans les juridictions. Notre reportage au tribunal de Paris a montré une activité bien ralentie. Et des avocats affirment qu’ils ne sont pas en mesure d’assurer leurs mis

Pour lire les 85 % restants,

testez l’offre à 1€ sans engagement.