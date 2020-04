RPD et RPL – Premiers morts parmi des patients atteints de coronavirus (COVID-19)

En RPL (République Populaire de Lougansk), un patient testé positif au coronavirus est décédé, alors que le nombre de malades dans la République a plus que doublé, passant à 48 cas de COVID-19. En RPD, le nombre de cas de coronavirus a là aussi augmenté de manière importante, avec 67 personnes testées positives, et un premier décès annoncé aujourd’hui. Doublement du nombre de cas de coronavirus en RPL et premier décès d’un patient porteur du virus Si la RPL avait été la (…)

