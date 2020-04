« 13h15 le dimanche ». Ni vus, ni connus – France 2 – 26 avril 2020

On les croit partout et on ne les voit nulle part. Comme si l’affaire des liens supposés entre l’administration Trump et la Russie les avaient de nouveau précipités sur le devant de la scène. Et si l’ex-patron du FBI fait la une des médias à cette occasion, les agents, eux, demeurent… secrets.

Les espions préfèrent tout naturellement l’ombre à la lumière, même s’ils sont de plus en plus mis en avant au travers de séries télévisées à succès. Ils travaillent la plupart du temps à bas bruit, sans coup d’éclat, loin de l’action spectaculaire. Plutôt tendance John le Carré que Bond, James Bond.

Des espions opérant « sous couverture »

Le magazine « 13h15 le dimanche » (Facebook, Twitter, #13h15) fait découvrir trois anciens membres des services de renseignement et trois affaires aussi passionnantes que mystérieuses. De quoi en apprendre davantage sur ces hommes opérant « sous couverture ».

Florent Muller, Frédéric Capron, Patrice Brugère et Matthieu Parmentier montrent que les techniques mises en œuvre ont beaucoup évolué. Pour autant, le renseignement repose encore et toujours sur l’humain, avec ses intuitions, son imagination, mais aussi ses faiblesses.

