une marque de produits alimentaires aide financièrement les commerçants

Dans un village de 400 habitants, le seul commerce est en grande difficulté avec la crise du Covid-19. À cause du confinement, Christine a du fermer son restaurant et son bar. Elle accuse 18 000 € de pertes sur un mois. Deux salariés sont au chômage partiel, la trésorerie est dans le rouge. La semaine dernière, elle appelle l’association des maires ruraux. « Quatre jours après, j’ai reçu un chèque de 1 500 € d’aides, ce qui m’a permis de payer un salarié », explique la commerçante.



Le donateur est en fait une marque alimentaire. Son credo : rétribuer au plus juste les producteurs avec un prix supérieur à celui du marché. En pleine épidémie, les ventes des grandes surfaces explosent. Au lieu de s’enrichir, les fondateurs créent un fonds de solidarité. « On a été dans la misère une bonne période, on a eu grâce au consommateur un véritable retour. Ce véritable retour, on peut le renvoyer, c’était normal de le faire », précise Martial Darbon, co-fondateur de « C’est qui le patron ». En quelques jours, 200 000 euros ont été versés à des entreprises, des commerces et du personnel médical.

