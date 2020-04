[Revue de presse] Covid-19 : devant le recul de l’épidémie, le déconfinement s’organise avec prudence en Europe

Revue de presse



L’Italie, pays européen le plus touché par l’épidémie, a enregistré lundi 20 avril la première baisse du nombre de malades du Covid-19. Alors que le pays se prépare à une relance progressive de l’activité par région, ses voisins allègent prudemment leurs mesures de confinement.

A Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, les commerces ont réouvert lundi 20 avril – Crédits : photoheuristic.info / Flickr CC BY 2.0

Le lundi 20 avril a peut-être marqué un tournant dans la lutte contre le Covid-19 en Europe. « Pour la première fois depuis deux mois, le nombre de cas positifs de Covid-19 est en diminution » en Italie, se réjouit ainsi Franceinfo. L’hôpital de Bergame en particulier, longtemps dans l’œil du cyclone, n’a admis « aucun nouveau cas » hier, ajoute le média. A Naples, « il n’y a pas non plus eu de nouveaux décès depuis quatre jours, ni de nouveaux cas de contamination observés« .

Autre chiffre marquant en Espagne, deuxième pays le plus touché par la maladie : « le bilan quotidien du nouveau coronavirus en Espagne est passé lundi sous la barre des 400 morts pour la première fois en quatre semaines« , note Le Parisien. « La baisse du nombre des morts mais aussi des hospitalisations et des admissions en soins intensifs a soulagé le système de santé, débordé pendant des semaines« . Outre-Manche enfin, « la pandémie du nouveau coronavirus a fait 449 morts supplémentaires au Royaume-Uni, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril » [Le Soir avec l’AFP].

Retour à la normale ?

Ce ralentissement fait entrevoir la fin de la crise pour de nombreux pays européens. En Belgique, « le pic de mortalité imputée à cette épidémie pourrait (…) avoir été franchi » [Ouest-France avec Reuters], tandis qu’en Allemagne, « le gouvernement estime que l’épidémie est ‘sous contrôle’« , rapporte Franceinfo. « La date du déconfinement se rapproche« , poursuit le média dans un autre article. L’Europe, « cloîtrée depuis des semaines, encore meurtrie par la pandémie« , est en effet « impatiente de relancer son économie« , commente Sud Ouest avec l’AFP.

Certains Etats sont désormais passés aux actes. En Allemagne, « de nombreux commerces ont rouvert lundi 20 avril » [Franceinfo]. « Après quatre semaines de fermeture, les centres-villes reprennent vie. Les librairies, les bibliothèques, les boutiques de vêtements peuvent rouvrir« . En conservant toutefois certaines précautions : « dans un premier temps, seuls les commerces de moins de 800 mètres carrés ont le droit de rouvrir« . Au Luxembourg, « les chantiers ont repris et les magasins de bricolage sont ouverts » depuis hier, marquant le début de la « phase 1 » du déconfinement, explique Le Soir.

D’autres n’en sont pas encore à cette étape : « les autorités sanitaires belges ont annoncé ce lundi 20 avril réfléchir à la levée progressive du confinement« , rapporte Ouest-France. Le gouvernement « a prolongé la semaine dernière les mesures destinées à freiner la propagation de l’épidémie jusqu’au 3 mai« , après quoi un allègement est envisagé. Idem pour l’Espagne, dont le confinement court jusqu’au 9 mai. « Les enfants seront cependant autorisés à sortir pour la première fois pour prendre l’air à partir du 27 avril, dans des conditions qui restent à préciser« , indique Le Parisien. Au Royaume-Uni enfin, « le confinement instauré le 23 mars a été prolongé d’au moins trois semaines jeudi et le gouvernement n’envisage pas encore d’en sortir« , note Sud Ouest.

Coronavirus : ce que les Etats membres ont mis en place

Etape par étape, Etat par Etat

« Le déconfinement présente cependant des défis énormes« , avertit Sud Ouest : « relancer progressivement l’activité, contenir les impatiences des populations enfermées, voire les risques d’explosion sociale, tout en prévenant une possible résurgence du virus et en préservant des systèmes sanitaires saturés« . L’opération s’annonce donc « lente et délicate« , estime le journal.

Cette inquiétude est partagée en Allemagne, où le pays « fait ses premiers pas vers un retour à la normale« , explique Bloomberg. La chancelière allemande Angela Merkel a « averti qu’un débat public sur l’allègement des restrictions (…) risquait de déclencher une nouvelle vague d’infections« , et de « détruire les progrès réalisés« . Ainsi, les « lieux culturels, bars, restaurants, terrains de sports demeurent néanmoins fermés. Les grands rassemblements tels que les concerts ou compétitions sportives, sont toujours interdits, au moins jusqu’à fin août« , indique Sud Ouest.

L’Allemagne procède par ailleurs à un déconfinement différencié par Etat, ou Land, rapporte Bloomberg. Cette piste est également privilégiée par le gouvernement italien : dans le Corriere della serra, le Premier ministre Giuseppe Conte explique qu’une réouverture totale et brutale « serait irresponsable« , car elle « ferait monter la courbe de la contagion de manière incontrôlée et frustrerait tous les efforts que nous avons déployés jusqu’à présent« . « À partir du 4 mai, nous commencerons par un programme national de réouverture qui tiendra compte des particularités territoriales« , a-t-il déclaré. Le plan détaillé de cette sortie de confinement sera dévoilé d’ici la fin de semaine.

