En ces temps de pandémie, de nombreux points de vente ont fermé, et il devient parfois compliqué pour chacun d’entre vous de trouver un exemplaire de Courrier international. Voici une liste des lieux en France, notamment kiosques et marchands de journaux, où le prochain numéro, à paraître ce jeudi 23 avril, devrait être disponible. Cette semaine, la une est consacrée aux conséquences du confinement sur notre psychisme, notre corps et notre rapport aux autres : “La vie d’après”.







