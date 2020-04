« On nous mène dans l’urgence vers une société de surveillance généralisée »

Faut-il avoir recours au traçage des données mobiles dans la lutte contre le Covid-19 ? Depuis plusieurs semaines, le gouvernement travaille à la mise en place de l’application StopCovid. Elle permettrait de retracer l’historique des relations sociales de chaque usager via la technologie Bluetooth des smartphones et de lui faire savoir s’il a été en contact avec une personne malade. C’est un sujet explosif qui divise jusque dans les rangs de la majorité où certains redoutent une atteinte à la vie privée des utilisateurs. Sous la pression des oppositions, le gouvernement a finalement décidé que le débat qui se tiendra sur cette question à l’Assemblée le 28 avril sera suivi d’un vote. A une semaine du vote, l’eurodéputé EELV David Cormand, ancien secrétaire national d’Europe Ecologie les Verts, appelle les parlementaires français à voter contre un système qu’il juge d’avance inefficace et liberticide.

Finalement, le « tracking » sera soumis à un vote à l’Assemblée, le déconfinement aussi

Vous appelez les députés à voter contre le recours à l’application de traçage StopCovid 19. Pour quelles raisons ?

Parce que les bonnes intentions sanitaires affichées pavent le chemin de l’enfer. On nous mène dans l’urgence là où nous devons refuser d’aller : vers une société de surveillance généralisée. La première chose qui m’a heurté dans ce débat est qu’on a d’emblée mis de côté le fait que nous allons priver les Français de droits fondamentaux. Je le rappelle : mettre en place un système qu

