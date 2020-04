L'Europe des 27 est en lambeaux. Devenue un ensemble disparate, dominé par les boutiquiers et comptables du Nord, assis jalousement sur leurs tas d'or et uniquement préoccupés par l'extension sans fin du grand marché commercial qui fonde leur prospérité, l'Europe a perdu tout sens de réelle solidarité entre les peuples. Le nord méprise le sud, le sud redoute le nord, l'Est se méfie des deux, tous ressassent leurs préjugés et ressentiments. Chacun doit affronter seul, les (…)

