WorldCupAtHome : La rédemption de Ronaldo et la déception de  Beckham au menu

Les fans ont choisi quatre nouvelles rediffusions #WorldCupAtHome

Coupe du Monde : Argentine – Angleterre (1998), Allemagne – Brésil (2002) et Allemagne – Italie (2006)

Coupe du Monde Féminine : Allemagne – Brésil (2007)

Alors que la campagne #WorldCupAtHome a dépassé les 7,5 millions de vues sur la chaîne YouTube de la FIFA, plus de 150 000 votes ont été enregistrés cette semaine pour le choix de la prochaine série de matches rediffusés dans leur intégralité.

Une sélection d’affiches issues des Coupes du Monde 1998, 2002 et 2006 de la FIFA™ ainsi que de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2007™ a été proposée aux fans, qui ont voté sur Twitter, afin de revivre les grandes émotions offertes par ces éditions.

Ce week-end, c’est le retour en grâce de Ronaldo en finale de la Coupe du Monde 2002 qui est en tête d’affiche. Les fans pourront ainsi revivre le doublé du légendaire attaquant brésilien à Yokohama, où il avait définitivement chassé ses démons de France 98. En parlant de cette édition, les passionnés ont justement retenu l’un des matches à élimination directe les plus mémorables de l’ère moderne : Argentine – Angleterre, avec le carton rouge de David Beckham et l’irrespirable séance de tirs au but. Pour le premier match du week-end, vous aurez droit à une prolongation de feu, qui avait permis aux Azzurri d’atteindre la finale de la Coupe du Monde 2006 au bout du suspense.

Lundi, vous vous régalerez d’une autre finale monumentale entre l’Allemagne et le Brésil, lors de l’édition 2007 de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ cette fois. Cette année-là, Birgit Prinz avait mené les DFB-Frauen à la victoire face à la bande à Marta, pour un deuxième sacre mondial consécutif des Allemandes.

Voici le programme du week-end (FIFATV sur YouTube) :

Vendredi 20h00 CET : Allemagne – Italie – Demi-finale, Allemagne 2006

Samedi 18h00 CET : Argentine – Angleterre– Huitième de finale, France 1998

Dimanche 18h00 CET: Allemagne – Brésil– Finale, Corée/Japon 2002

Lundi 20h00 CET : Allemagne – Brésil– Finale, RP Chine 2007

Les fans peuvent se joindre aux discussions sur #WorldCupAtHome via Twitter, en suivant @FIFAWorldCup et @FIFAWWC, et accéder à un vaste éventail de vidéos et d’archives sur FIFA.com et FIFATV sur YouTube.

Fifa