Le rendez-vous du Particulier. Que faire de mon épargne salariale en pleine crise sanitaire ?

Comment faire pour éviter le blocage de votre épargne salariale durant cette crise ? (Illustration) (MAXPPP)

Près de 11 millions de Français détiennent un plan d’épargne salariale. Chaque année, entre avril et mai, un grand nombre d’entre eux reçoivent leur prime de participation ou d’intéressement de la part de leur entreprise. Mais avec la crise sanitaire, les règles changent cette année pour faire face à cette situation exceptionnelle. Pauline Janicot a réalisé un dossier sur cette question pour Le Particulier, le mensuel patrimonial du groupe Figaro.

france info : quand l’épargne salariale est-elle versée aux salariés normalement ?

Pauline Janicot : En temps normal, les entreprises ont jusqu’au 31 mai, dernier délai, pour verser leurs primes de participation et d’intéressement. Mais cette année, certains salariés vont devoir patienter : une ordonnance adoptée lors de la loi sur l’urgence sanitaire permet aux entreprises de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement de cette épargne.

Cela veut dire que les entreprises qui ont des problèmes de trésorerie peuvent décaler leurs versements jusqu’au 31 décembre 2020, sans payer d’intérêt de retard. Ce n’est donc pas forcément une bonne nouvelle pour les salariés, puisque ces sommes versées par l’employeur sont parfois salutaires, en particulier pour ceux qui sont actuellement au chômage partiel.

france Info : Toutes les entreprises vont-elles décaler leurs versements à la fin de l’année ?

Heureusement non. Les reports ne seront pas systématiques. Certaines entreprises ont déjà annoncé qu’elle vont maintenir leur calendrier d’origine, d’autres envisagent de verser ces primes en septembre ou en octobre, dès qu’elles en auront la possibilité. Par ailleurs, si la date limite de versement est repoussée, le montant qui est attribué au salarié, lui, ne changera pas. Il est calculé sur les résultats réalisés par l’entreprise l’année dernière, donc en 2019, qui a été une année relativement dynamique. Donc on peut espérer que les primes versées cette année aux salariés soient plutôt généreuses…

Concrètement, qui peut bénéficier de ces primes ?

La participation est obligatoire dans toutes les entreprises qui comptent plus de 50 salariés. C’est un système qui permet aux entreprises de redistribuer à leurs salariés une partie des bénéfices qu’ils ont contribué à réaliser. L’intéressement, lui, est un dispositif facultatif et il peut être mis en place par l’employeur, même dans les petites structures. Il permet de verser une prime aux salariés qui est calculée en fonction des résultats et/ou des performances de l’entreprise.

Comment ces sommes sont-elles taxées ?

Il y a deux possibilités. Soit vous voulez récupérer les sommes immédiatement pour les utiliser. Dans ce cas, elles sont taxées à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales. Soit vous préférez les épargner, ces sommes sont donc bloquées pendant plusieurs années, et placées sur votre plan d’épargne entreprise (PEE), sur votre plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou encore sur votre plan d’épargne retraite (PER) d’entreprise, un nouveau placement qui a été lancé en octobre dernier. Dans ce cas, vos primes sont exonérées d’impôt et sont juste soumises aux contributions sociales, ce qui est beaucoup plus avantageux.

Comment faire pour éviter le blocage de mon épargne salariale ?

Si vous avez besoin de ces sommes, alors il faut réagir vite ! Une fois que votre prime a été notifiée par votre employeur, vous avez normalement 15 jours pour vous manifester. Sans cela, elle est placée automatiquement sur votre plan d’épargne salariale ou retraite, et donc bloquée pendant plusieurs années. 15 jours, ce n’est pas très long et, malgré les circonstances exceptionnelles, ce délai n’a pour le moment pas été rallongé par les pouvoirs publics.

Compte tenu des difficultés d’acheminement de la Poste, jetez donc un œil régulièrement sur votre compte d’épargne salariale sur Internet, pour voir si vous avez reçu votre avis d’options et pour répondre plus rapidement.

Et si je veux placer ces sommes, quel plan choisir ?

Tout dépend de vos objectifs et de votre horizon de placement. Si vous choisissez le PEE, les sommes versées sont bloquées pendant au moins 5 ans. Mais vous pouvez bénéficier de nombreux cas de déblocage anticipé (mariage ou Pacs, naissance d’un 3e enfant, rupture du contrat de travail…). Le PEE doit donc être privilégié si vous avez un projet à court ou moyen terme.

Si, par contre, vous choisissez le Perco ou le PER, les sommes sont bloquées jusqu’à votre départ à la retraite. Et là, hormis l’achat de la résidence principale, les autres cas de déblocage anticipé sont liés à des incidents graves de la vie. Cette épargne est donc destinée à compléter votre future retraite. Il faut donc, autant que possible, ne pas y toucher.