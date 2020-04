Dans les circonstances tragiques de la pandémie de coronavirus covid-19 et de la nouvelle crise financière du capitalisme, il est urgent de se poser les bonnes questions. C’est ce que fait Georges Gastaud en identifiant les 10 leçons que nous enseigne le coronavirus. 1 Non, les fonctionnaires et services publics ne sont pas des parasites 2:40 2 Non, le travail ne disparaît pas, oui, c’est la classe ouvrière qui fait marcher le pays 3:49 3 L’élite de la Nation ce ne (…)

–

Politique







Source link