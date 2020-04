WorldCupAtHome | Brésil – Etats-Unis (Allemagne 2011)

• Un quart de finale d’anthologie en conclusion d’une nouvelle semaine #WorldCupAtHome

• Une Marta des grands jours a poussé les États-Unis dans leurs retranchements

• Rediffusion le lundi 20 avril sur YouTube

La puissante sélection des États-Unis a entamé le premier tour de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™ avec les yeux rivés sur un troisième titre. Un obstacle de taille se dressait sur son chemin : Marta, l’étincelante attaquante brésilienne élue Joueuse de la FIFA au cours des cinq dernières années.

Incapables de se départager au terme de 90 minutes à haute tension, les Nord et Sud-Américaines sont allées en prolongation, avant qu’un but de part et d’autre envoie la rencontre aux tirs au but. Au final, c’est l’audace d’Abby Wambach et de Hope Solo qui a permis aux Stars and Stripes de garder la tête hors de l’eau.

Les fans ont voté sur Twitter en faveur de ce classique, qui sera diffusé sur YouTube le lundi 20 avril à 20h00 CEST pour conclure la semaine #WorldCupAtHome en beauté. Retrouvez d’autres matches historiques sur notre playlist YouTube.

