Le taux de chômage en Europe

Avec 13,984 millions de personnes sans emploi en février 2020, le taux de chômage atteignait 6,5 % dans l’Union européenne et 7,3 % dans la zone euro, un mois avant que les mesures de confinement liées au Covid-19 soient mises en place par les Etats membres. Il s’agissait des taux les plus faibles depuis la crise économique de 2008.

Moins de 15 millions d’Européens sans emploi Selon Eurostat, 14 millions de personnes étaient au chômage dans l’Union européenne en février 2020 (6,5 % de la population active), dont 12,05 millions au sein de la zone euro (7,5 %). Comparé à février 2019, ce sont 784 000 personnes en moins dans l’UE27 et 898 000 dans la zone euro. En matière d’emploi, les contrastes en Europe sont marqués : une amplitude de 11,6 points sépare les extrêmes. Quand la République tchèque connait un taux de chômage de 2,0 % et les Pays-Bas et la Pologne enregistrent des taux de 2,9 % chacun, celui-ci culmine en Grèce à 16,3 % (décembre 2019) et en Espagne à 13,6 %, malgré des baisses marquées en un an. La France, elle, se classe en 4e position des États les plus touchés par le chômage (8,1 %).

Source : Eurostat (Février 2020)

Sur un an, le taux de chômage a baissé dans 19 États membres, est resté stable en Allemagne et au Portugal et une augmentation a été enregistrée en République tchèque (de 1,9 % à 2,0 %), en Roumanie (de 3,8 % à 3,9 %), au Luxembourg (de 5,4 % à 5,7 %), en Estonie (de 4,2 % à 4,7 % entre janvier 2019 et janvier 2020), en Lituanie (de 6,0 % à 6,6 %) et en Suède (de 6,6 % à 7,2 %).

Les baisses les plus marquées ont été observées en Grèce (de 18,5 % à 16,3 % entre décembre 2018 et décembre 2019), à Chypre (de 7,5 % à 5,8 %) et en Croatie (de 7,2 % à 6,2 %).

Source : Eurostat

Ces écarts au niveau européen peuvent s’expliquer par une flexibilité du marché du travail différente selon les pays. Un paramètre également lié à la qualité de la protection sociale.

Dans les pays scandinaves, le modèle de flexisécurité permet de faciliter les licenciements mais offre dans le même temps une couverture assurantielle élevée couplée à une politique active d’aide au retour à l’emploi. Des facteurs qui placent ces pays parmi ceux qui ont le plus faible taux de chômage en Europe.

En Allemagne notamment, les taux faibles de chômage s’accompagnent d’un recours aux contrats courts (Kurzarbeit). De manière générale en Europe, la pratique du temps partiel est très présente dans les pays d’Europe du nord. Selon Eurostat, 46,8% de la population active aux Pays-Bas occupait un emploi en temps partiel en 2018 (dernières données disponibles). Au Danemark, c’est près d’un cinquième de la population qui est concerné.