La lente sortie du confinement, à partir du 11 mai, décidée par le gouvernement, lève plus de questions que de réponses, car deux mondes vont s’affronter En effet, du côté de la finance, et des grands dirigeants, il est question de relancer l’économie, grâces aux aides de l’état, et de recommencer comme avant, mais fatalement en pire… ce que permet une ordonnance récente. lien De l’autre côté, on martèle, « rien ne peut plus être comme avant »… et on rêve de (…)

–

Société







Source link