Avant le Maïdan de 2013-2014, la Russie était considérée comme un pays ami par plus de 80 % des Ukrainiens. Cela n'avait rien d'étonnant, les économies des deux pays étaient imbriquées, les mariages mixtes étaient innombrables et les Ukrainiens et les Russes partageaient la même culture, la même langue et la même histoire depuis deux siècles. Attitude des Ukrainiens envers la Russie Opinion 01/09/09 (…)

