c’est la fin des vacances pour la zone C

Depuis 34 jours, certains Français multiplient les casquettes : parents, télétravailleurs et instituteurs. Au bout d’un mois de confinement, certains craquent, pour le plus grand plaisir des humoristes. C’est bien l’école à la maison qui a créé le plus de problèmes à la maman de Liam, âgé de 5 ans et demi. Il n’est qu’en maternelle, mais au début du confinement, elle a eu peur de manquer de pédagogie et devait jongler avec les contraintes de son travail.

Et dans les familles nombreuses, il faut en plus régler la logistique. Myriam Verry, près de Nantes (Loire-Atlantique), est confinée avec ses neuf enfants. “Il y a un temps dans la journée où il y a un énervement d’à peu près deux à trois heures. Ils se battent entre eux, ils s’insultent. C’est sympa…”, décrit la maman, non sans ironie. Les parents débordés, qui n’y arrivent plus, peuvent appeler gratuitement SOS Parentalité au 09 74 76 39 63.

