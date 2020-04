Joachim Son-Forget se fait passer par Emmanuel Macron sur Twitter (et plaide un piratage)

Joachim Son-Forget refait parler de lui. Dans la soirée du samedi 18 avril, le compte Twitter du sulfureux député ex-LREM a pris un aspect pour le moins étonnant. Son nom et sa photo ont disparu et été remplacés pendant quelques minutes par ceux d’Emmanuel Macron. Des tweets ont ensuite été publiés au nom du chef de l’Etat, dont l’identité a donc été usurpée. L’un annonçait une discussion avec Donald Trump, un autre un remaniement.

« Je viens de parler avec Donald Trump. Nous sommes parfaitement d’accord. Il faut que les Chinois arrêtent de nous prendre pour des jambons avec leur histoire de pangolin », est-il écrit dans l’un d’eux.

« Voilà le renouvellement qui aura lieu demain et sera annoncé : porte parolat Cyril Hanouna/ culture Booba/ santé Joachim Son-Forget/ défense Yannick Jadot/ affaires étrangères Marine Le Pen », peut-on lire dans un autre.

Un peu plus tard, alors que son compte avait retrouvé sa véritable identité, Joachim Son-Forget s’est justifié en plaidant un piratage.

« J’ai enfin pu récupérer le téléphone qui m’avait été subtilisé par mégarde et a mené vraisemblablement à des agissements d’un tiers et momentanés sur Twitter. Désolé pour le dérangement à tous mes amis et anciens compagnons de route de LREM qui ont pu se sentir heurtés. »

Les tweets publiés dans la soirée de samedi n’ont en pas été supprimés : ils étaient toujours visibles dimanche matin. Sur sa biographie Twitter, il est en revanche désornais écrit : « Président de la République Française, un instant malgré moi ».

Le parlementaire n’en est pas à sa première polémique : en roue libre perpétuelle sur Twitter depuis son départ du groupe LREM, il avait été mi-février en roue libre perpétuelle sur Twitter depuis son départ du groupe LREM l’un des premiers à diffuser sur le résaeu social un lien vers les vidéos compromettantes de Benjamin Griveaux.

