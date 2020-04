« Nous faisons face évidemment d’abord grâce à l’incroyable dévouement de tout le personnel soignant du pays. Nous faisons face grâce aux moyens exceptionnels que nous mettons en œuvre pour sauver notre économie et pour prendre en compte la situation des Français, la multiplicité des défis et des épreuves qu’ils connaissent. Avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Olivier Véran, nous venons aujourd’hui vous présenter les chiffres qui traduisent les moyens que (…)

–

Santé







Source link