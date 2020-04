« 13h15 le dimanche ». Mémoires d’éléphants – France 2 – 19 avril 2020

Dans le cadre de sa série documentaire « Monde cruel », consacrée à la « sixième grande extinction », le magazine « 13h15 le dimanche » (Facebook, Twitter, #13h15) raconte l’histoire d’une espèce en voie de disparition : l’éléphant.

Sur le continent africain, l’un d’entre eux est tué toutes les vingt-six minutes, chassé pour son ivoire ou sa viande. A ce rythme, les éléphants d’Afrique centrale pourraient disparaître d’ici dix ans. Céline a décidé de leur venir en aide.

Le crime organisé impliqué dans le trafic d’ivoire

La jeune Française porte secours aux éléphanteaux orphelins avec le Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), une association créée en 1969 qui sauve des animaux en détresse partout dans le monde. Mais parfois, elle va plus loin… Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin, Alexandre Paré et Nicolas Berthelot l’ont également suivie dans une incroyable enquête.

Un an après le massacre de six cents éléphants dans le parc national de Bouba Ndjida, au Cameroun, Céline et Emmanuel, un ancien de la brigade des stupéfiants congolaise, ont remonté une filière de trafic d’ivoire. Du petit chasseur aux commanditaires, du passeur aux acheteurs, ce business illégal implique de nombreux intermédiaires, et surtout le crime organisé, car les mafias considèrent aujourd’hui l’ivoire comme un produit d’investissement…

