les rumeurs sur l’origine du coronavirus se multiplient

La Chine vient de réviser son bilan à la hausse, vendredi 17 avril, et fait maintenant état de 1 290 morts supplémentaires liés au coronavirus Covid-19. De quoi alimenter les rumeurs sur l’origine du virus. “Il sera très difficile de faire entièrement confiance aux autorités chinoises, à la fois pour faire vraiment le bilan de tous leurs morts, mais aussi pour faire toute la lumière sur l’origine du virus. On en est un peu réduits aux spéculations et aux conjectures”, estime l’essayiste Caroline Fourest, en duplex. “Même si tous les services de renseignement et tous les scientifiques du monde vont essayer d’en savoir plus, il n’est pas certain qu’on sache un jour de façon totalement certaine si ce virus est parti d’un marché aux animaux vivants (…) ou si c’est un laborantin qui s’est mal désinfecté et qui l’a répandu malgré lui dans la population”, ajoute-t-elle.

De nombreuses questions restent en suspens du côté des internautes, qui les posent au 20 Heures via le hashtag #OnVousRépond. “J’ai plutôt tendance à comprendre que dans la période actuelle (…) que chacun, enfermé chez soi et anxieux, cherche à comprendre et tende l’oreille à toutes les hypothèses (…) Il faut arriver à faire le tri malgré l’angoisse que nous éprouvons tous”, répond Caroline Fourest, à l’une des questions affichées à l’écran. “La défiance, en temps normal, peut affaiblir nos systèmes démocratiques. Mais en temps de pandémie, ça peut vraiment nous fragiliser et faire en sorte que nous n’ayons pas confiance dans les règles édictées pour nous protéger”, conclut-elle.

