Cuba est l'un des pays qui contribue le plus à aider le monde à combattre la pandémie de covid-19 : le petite île de 11 millions d'habitants a déjà envoyé des équipes de médecins, des médicaments, dans plus d'un quart des pays de la planète. Dans toute les Caraïbes, en Amérique Latine, mais pas seulement, du Togo à l'Italie, d'Andore aux antilles françaises en Guadeloupe ses médecins répondent présents. Une action d'humanité d'autant plus exemplaire, que Cuba (…)

