VIDEO. Qu’est-ce que la société du « care » ?

La société du Care est une société du « prendre soin » où on comprend que nos interdépendances sont des forces. C’est ce que défend la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. « Des forces pour nous permettre de transformer le monde de la façon la plus créative possible et de la façon la plus solidaire« , précise-t-elle.

Une société du care, c’est une société où les métiers du care sont valorisés. Il y a d’une part le spectre de la santé, qui, aujourd’hui nous le voyons, est primordial à l’équilibre de notre société. Mais pour Cynthia Fleury, il y a un champ encore plus vaste dont il faut tenir compte. « C’est tous les métiers de la solidarité, tous les métiers de la proximité, qui font lien, tout ce qu’on appelle le capital social« , développe-t-elle. Aussi, ce serait une société qui reconnaîtrait symboliquement mais aussi de façon monétaire ces métiers dévalorisés.

Nos sociétés occidentales sont davantage tournées vers une liberté dite « négative » : « Je fais ce que je veux tant que ça ne nuit pas à autrui« . À l’inverse, la société du care vante une « liberté positive » : « reconnaissance, valorisation des métiers du care, culture d’empathie, culture solidaire, moins compétitive« , énumère la philosophe. C’est une société où la coopération a toute son importance. Ce souci du « prendre soin » vaut aussi pour la nature et les écosystèmes. « Notre société ne peut pas marcher sans le care et en même temps notre société produit l’invisibilisation de ce care« , reprend Cynthia Fleury. Nos économies très extractives, qui pillent, qui déconstruisent les habitats, sont autant de causes à cette invisibilisation.

Dans l’ouvrage « Le soin est un humanisme« , Cynthia Fleury explique pourquoi le care est devenu central dans nos sociétés.