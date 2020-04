TRIBUNE. Vive le Grenelle de l’« après », mais pas dans n’importe quelles conditions !

Dans les semaines à venir, notamment dans le cadre des projets de lois de finances, l’Etat est appelé à prendre des décisions structurantes pour l’avenir de notre société et de notre économie – qu’il s’agisse d’aides d’Etat aux entreprises en difficultés, de notre politique de santé publique, de la valorisation des métiers aujourd’hui applaudis, ou bien de la lutte contre le changement climatique et la destruction de la biodiversité.

Nul n’imagine que le gouvernement prenne ces décisions sans consulter les élus locaux, les acteurs économiques, les corps intermédiaires que sont les syndicats et les associations. Nul n’imagine que la stratégie du gouvernement ne tienne pas compte de l’écologie, tant il est évident que la crise sanitaire en cours est étroitement liée à la crise écologique qui s’aggrave depuis des décennies.

Au demeurant, le Président de la République a lui-même déclaré, ce 13 avril : « Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience ». Reste que consulter ne suffit pas. Il faut construire ensemble les choix de sortie de crise pour en assurer l’acceptabilité et l’efficacité en profitant de toutes les intelligences qui voudront contribuer.

Un vice-Premier Ministre chargé du développement durable

Dans ce contexte, un Grenelle n’est pas seulement utile : il est indispensable. Indispensable, car c’est bien en mettant sur la table, au même moment, tous les sujets – de la santé publique à l’environnement en passant par l’éducation, l’économie ou l’agriculture – qu’il sera possible de faire des choix cohérents les uns avec les autres. Indispensable, mais en tirant toutefois les leçons de celui [le Grenelle de l’environnement, organisé en 2007 par Nicolas Sarkozy, NDLR] auquel l’auteur de ces lignes a participé avec enthousiasme. En voici quelques-unes soumises au débat.

En premier lieu, le Grenelle de 2020 devrait être interministériel. Quel que soit son talent et son engagement, la ministre de l’Ecologie ne peut piloter seule cette négociation. Le Premier Ministre ou un vice-Premier Ministre en charge du développement durable, devrait garantir que tous les ministres et toutes les administrations seront pleinement investis, productrice de l’information requise pour les débats, contributrices et chargées ensuite d’appliquer les décisions qui auront été prises.

En 2007, les administrations de la santé, de l’éducation nationale, des affaires étrangères ou de l’économie, n’avaient pas été associées au même titre que le ministère [de l’Ecologie] de Jean-Louis Borloo. Avec les conséquences que l’on sait pour le portage de réformes comme celles de l’écotaxe poids lourds ou de la taxe carbone.

A la suite de l’épidémie de Covid-19, il est inimaginable, notamment, que les ministères de la Santé et de l’Ecologie ne soient pas appelés à travailler étroitement ensemble. En 2020, le Grenelle doit associer toutes les administrations centrales et déconcentrées.

Parole présidentielle

En deuxième lieu, le Grenelle de 2020 devrait mieux associer certains acteurs. Ainsi le Parlement. Inutile de promettre une « reprise sans filtre ». On se rappelle en effet de la loi « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 qui n’avait, sur bien des points, que peu à avoir avec les conclusions du Grenelle. Il serait ainsi précieux que le Parlement se prononce sur les conditions et règles d’organisation du Grenelle 2020 dont les garanties ne peuvent dépendre de la seule parole présidentielle. Le Conseil économique, social et environnemental (Cese), ainsi que la Commission nationale du départ public (CNDP), chacun dans leur rôle, doivent pouvoir jouer ce rôle de garant.

Les entreprises également : celles des énergies renouvelables, de l’économie circulaire, de l’économie sociale et solidaire, par exemple, doivent pouvoir être mieux écoutées qu’elles ne l’ont été en 2007. Comme les associations. Si le collège « associations » du Grenelle de 2007 était composé d’associations de défense de l’environnement, il serait précieux que celui-ci soit désormais élargi aux associations et fondations des autres secteurs concernés (social, santé…).

Il faut aussi associer les citoyens eux-mêmes, bien entendu, qui doivent pouvoir s’exprimer directement. A ce titre, non seulement la Convention citoyenne pour le climat pourrait utilement être associée, moyennant quelques corrections d’organisation, mais, en outre, les collectivités territoriales et les préfets devraient, dès maintenant penser à la manière de faire en sorte que le Grenelle de 2020 soit moins parisien que celui de 2007.

Enfin, la consultation lancée par plusieurs députés comme Matthieu Orphelin et Barbara Pompili pourrait aussi contribuer à faire remonter idées et propositions et à associer les parlementaires qui veulent l’être.

Ne pas oublier l’Europe

En troisième lieu, le Grenelle de 2020 ne devrait pas oublier l’Europe. La plupart des normes environnementales sont élaborées par les institutions de l’Union européenne. Il faudra donc faire le point sur tout le stock de normes existantes – et les raisons pour lesquelles elles ne sont pas toujours bien appliquées. Mais, en outre, il faudra évaluer ce qui relève du droit européen et la manière dont l’Etat français pourra porter les résultats de la négociation à Bruxelles et Luxembourg.

La création d’une task force juridique et fiscale – composée de juristes indépendants et de haut niveau – qui soit capable d’informer très rapidement les participants sur ce qu’il est possible de faire, ou non, serait précieuse pour gagner du temps et faire en sorte que les choix réalisés soient cohérents avec le droit existant et nos engagements européens et internationaux.

Le Grenelle de 2020 ne devrait pas non plus oublier la mer qui représente, non seulement un territoire à connaître et à protéger, mais aussi une « économie bleue » à faire prospérer intelligemment. En 2007, un Grenelle de la mer avait bien été organisé à la suite du premier, mais de manière séparée et sans le même retentissement médiatique.

En quatrième lieu, il est indispensable de réfléchir dès maintenant au débouché de ce Grenelle 2020 et au suivi des conclusions de cette négociation. Contrairement à 2007, une réforme ambitieuse du Conseil économique, social et environnemental s’impose afin qu’il puisse prolonger l’effort de négociation.

La place de l’écologie

La place de l’écologie au sein de l’appareil d’Etat doit être enfin interrogée. La création d’un poste de vice-Premier Ministre en charge du développement durable, que Nicolas Hulot proposait, pourrait être remise à l’étude pour qu’enfin, des questions aussi liées que la santé, l’environnement, l’économie ou l’agriculture soient toujours traitées ensemble et sur un pied d’égalité. Enfin, l’édition 2020 ne devrait pas aboutir à un torrent de nouveaux textes, de nouvelles lois, de nouveaux règlements comme cela s’est produit de 2007 à 2010.

Voici quelques-unes des leçons à tirer. Pour reprendre l’expression de Jean-Louis Borloo, nous avons un devoir d’enthousiasme. Ce n’est certainement pas la déprime et la sinistrose qui nous sortiront de cette crise. Réunir le Grenelle dés ce mois de juin serait plus enthousiasmant qu’un énième plan de relance.

Arnaud Gossement

Ancien participant du Grenelle de l’environnement de 2007, ex-porte-parole de France Nature Environnement, Arnaud Gossement est avocat et enseignant à l’Université Paris-I