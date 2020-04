Des aides pour certaines professions, jusqu’à 5 000 euros pour les protéger de la faillite

La profession de plombier peut bénéficier des nouvelles idées de l’État. Photo d’illustration. (DIDIER PALLAGES / AFP)

Le deuxième volet du plan d’aide mis en place par le gouvernement, les sociétés les plus fragiles vont pouvoir toucher jusqu’à 5 000 euros et les conditions pour bénéficier des 1 500 euros de soutien sont assouplies.

Cette semaine, les règles ont changé. Commençons par l’aide de 1 500 euros. Elle est destinée aux commerçants, aux artisans, aux professions libérales et aux indépendants, y compris les auto-entrepreneurs. Dans un premier temps, pour la toucher, il fallait qu’ils aient eu une baisse de 70% de leur chiffre d’affaires sur un an. Puis ce chiffre est passé à 60%. Voilà maintenant que pour ne pas léser certaines entreprises qui n’ont pas un chiffre d’affaires constant, comme les avocats, les architectes, les géomètres, par exemple, c’est la moyenne du chiffre d’affaires sur douze mois qui va être prise en compte. Si donc votre chiffre d’affaires de mars ou d’avril est inférieur de 50% à la moyenne de votre chiffre d’affaires sur les douze derniers mois, vous avez droit à l’aide de 1 500 euros.

Mécaniquement, a prévenu Bruno Le Maire, cela va faire entrer un grand nombre de nouvelles entreprises dans le dispositif. « Les sommes vont exploser », a prévenu le ministre de l’Économie. On avait prévu un milliard d’euros pour l’aide aux entreprises. Ce sera finalement sept milliards. À ce jour, plus de 900 000 petites entreprises ont demandé l’aide de 1 500 euros.

Attention toutefois, de nombreux témoignages nous remontent d’indépendants dont la demande n’a toujours pas été traitée et qui attendent leur aide. Certaines entreprises ont même lancé des cagnottes de soutien sur internet.

Cette aide est réservée aux entreprises qui ont droit à l’aide de 1 500 euros, mais qui pour autant sont menacées de faillite. Ce nouveau coup de pouce, disponible depuis mercredi, il peut être en fait de 2 000, 3 500 ou 5 000 euros selon la taille de l’entreprise, selon la grosseur de son chiffre d’affaires. L’aide de 5 000 euros est réservée aux entreprises qui font plus de 600 000 euros de chiffre d’affaires. Celle de 2 000 euros ira à celles qui font moins de 200 000 euros.

Plusieurs conditions pour obtenir cette aide. D’abord avoir au moins un salarié, qu’il soit en CDD ou en CDI. Ensuite s’être vu refuser un prêt « d’un montant raisonnable » par sa banque. Et enfin avoir plus de dette que d’argent disponible. Parmi ces dettes, et c’est un point très important, il y a les loyers et les charges fixes pour mars et avril. Il faut s’adresser au Conseil régional du lieu de résidence. Le site des impôts indique que des plateformes régionales doivent être ouvertes. L’Île-de-France l’a fait, mais il semble que de nombreuses régions ne soient pas encore passées à l’action.