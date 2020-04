WorldCupAtHome : Maradona et Wambach en tête d'affiche

Les fans ont choisi quatre nouvelles rediffusions #WorldCupAtHome

Coupe du Monde : Argentine – RFA (1986), Allemagne – Angleterre (2010) et Allemagne – Mexique (2018)

Coupe du Monde Féminine : Brésil – États-Unis (2011)

La campagne #WorldCupAtHome a déjà dépassé les cinq millions de vues sur la chaîne YouTube de la FIFA. Cette semaine, près de 250 000 votes ont été enregistrés pour le choix de la prochaine série de matches rediffusés dans leur intégralité.

Une sélection d’affiches issues des Coupes du Monde de la FIFA Mexique 1986, Afrique du Sud 2010 et Russie 2018™, ainsi que de la Coupe du Monde de la FIFA, Allemagne 2011™ a été proposée aux fans, qui ont voté sur Twitter afin de revivre les grandes d’émotion offertes par ces éditions.

En plus du temps fort de cette semaine, qui n’est autre que le sacre mondial de Diego Maradona, vous aurez droit à du grand spectacle issu d’Afrique du Sud 2010 et de Russie 2018. La consécration du Pibe de Oro lors de la finale de Mexique 1986 sera accompagnée d’un moment charnière de l’histoire récente du football : la victoire de l’Allemagne face à l’Angleterre en 2010. Et la victoire surprise du Mexique face à la Mannschaft à Russie 2018, dans un Stade Loujniki surchauffé, régalera les amoureux de football.

Lundi, c’est un choc de titans du football féminin qui attend les fans avec la rediffusion d’un quart de finale légendaire de la Coupe du Monde Féminine : États-Unis – Brésil à Allemagne 2011, ou le duel entre Abby Wambach et Marta, avec un exploit décisif de Wambo en fin de match. À ne pas manquer.

Voici le programme du week-end (FIFATV sur YouTube) :

Vendredi 20h00 CET: Argentine – Allemagne de l’Ouest– Finale, Mexique 1986

Samedi 18h00 CET: Allemagne – Mexique – Match du Groupe F, Russie 2018

Dimanche 18h00 CET: Allemagne – Angleterre – Huitième de finale, Afrique du Sud 2010

Lundi 20h00 CET : Brésil – États-Unis – Quart de finale, Allemagne 2011

Les fans peuvent se joindre aux discussions sur #WorldCupAtHome via Twitter, en suivant @FIFAWorldCup et @FIFAWWC, et accéder à un vaste éventail de vidéos et d’archives sur FIFA.com et FIFATV sur YouTube.

