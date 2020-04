VIDEO. Pourquoi faut-il faciliter l’accès à la langue des signes pour les sourds ?

Marion Béguier est interprète en langue des signes depuis six ans. Vous l’avez peut-être vue dans votre téléviseur, notamment lors de récentes interventions d’Emmanuel Macron. Elle a appris cette langue dans un contexte familial avant de perfectionner son niveau en fréquentant des personnes sourdes.

Pour l’interprète, il est nécessaire de ne pas considérer les personnes sourdes comme des personnes handicapées. Elle conseille de faire usage des mêmes techniques que celles que nous adoptons pendant un voyage dans un pays dont nous ne connaissons pas la langue. « Mimez, sentez-vous libres de faire passer des idées d’une manière ou d’une autre. En général, la communication se passe bien« , détaille Marion Béguier. En effet, il y a une propension à ne pas oser, et à passer à côté de rencontres simplement à cause de la langue.

« Le personnel soignant, lors du discours d’Emmanuel Macron, je l’ai traduit comme ça : un groupe de personnes… qui soignent« , montre Marion Béguier. Elle rappelle toutefois qu’il ne s’agit pas d’interpréter chaque mot individuellement mais bien de se saisir d’une idée, d’un concept. « Il n’y a pas une manière d’interpréter un mot mais bien plusieurs, en fonction du contexte, du sens que l’on veut mettre derrière« , indique Marion. Enfin, il n’y a pas d’universalité de la langue des signes : chaque pays dispose de sa propre langue des signes, de ses propres codes.

Marion Béguier regrette le manque d’accessibilité dans les médias pour les personnes sourdes. « Il est important que l’interprète soit installé au côté de l’orateur et pas dans un tout petit médaillon en bas de l’écran parce que sinon on ne voit rien et ça ne sert à rien« , souligne-t-elle. Au-delà des médias, Marion prône une meilleure accessibilité pour les sourds dans le secteur judiciaire, médical ou encore pour l’éducation des enfants sourds. « Tous les champs de la vie sont importants et l’accessibilité doit être présente de plus en plus partout« , conclut-elle.