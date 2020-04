Masques, blouses… un médecin témoigne de la pénurie

Challenges – Quand avez-vous vu arriver cette épidémie de coronavirus ?

Benjamin Brodaty – Ma femme, qui est biologiste, et moi avons toujours été très vigilants sur les questions d’hygiène. Nous avons suivi de près dans les médias ce qui se passait à Wuhan et avons pris la décision, dès notre retour des vacances de février le 2 mars, de confiner nos trois enfants quinze jours avant que les écoles ne ferment. A l’époque, nos amis nous ont pris pour des fous ! Mes collègues étaient encore dans le déni, parlaient d’une » grippette » et ironisaient sur la psychose du coronavirus. Je réclamais que les secrétaires soient protégées, qu’on prenne la température des patients alors qu’on avait des consultations toutes les 15 minutes, mais je passais presque pour un hypocondriaque. Je pense que cela a permis de limiter l’infection dans notre cabinet de consultation, même si plus de 20% des soignants ont été atteints chez nous. De notre côté, ma femme et mes enfants sont allés se confiner en Lorraine, car je risquais trop, malgré les précautions, de ramener le virus à la maison.

Comment avez-vous géré l’afflux de malades, particulièrement important dans le Grand-Est ?

La vague est arrivée d’un coup, quand les hôpitaux de Strasbourg ont du accueillir plein de patients infectés venus de Mulhouse, où un rassemblement d’évangélistes avait propagé le virus. 95% des lits de réanimation de la ville se sont trouvés occupés. Le 4 mars, l’Autorité de santé régionale nous a demandé de déprogrammer les opérations non urgentes. Dans notre clinique, où nous n’avons pas de service de réanimation, on nous a demandé d’ouvrir d’urgence cinq lits de réa, sans pour autant nous fournir de matériel. Et là, nous avons fait l’inventaire et vu qu’on n’avait que 200 masques FFP2, alors qu’une quarantaine de soignants allaient en avoir besoin et qu’on est censé les changer toutes les six heures ! On a décidé de les garder chacun toute la journée, pour des gardes de douze heures. Mais ça restait critique.

Comment avez-vous pu pallier ce problème du manque de protections ?

Ca a été vraiment le système D. Le week-end du 7-8 mars, j’ai récupéré les cartes professionnelles des médecins de la clinique, j’ai pris mon vélo et j’ai fait le tour de toutes les pharmacies de la ville pour acheter des masques. Normalement, chaque médecin a droit à 18 masques FFP2 par semaine. Mais certaines pharmacies n’en avaient déjà plus, d’autres répugnaient à nous vendre tout leur stock. Finalement j’en ai déniché 200, périmés mais toujours utiles, à la bibliothèque universitaire, en tout j’ai réussi à en rassembler 600. Mon directeur, en activant ses réseaux, en a trouvé 500 autres et un collègue en a récupéré un lot de 500 dans la cave de son beau-frère qui en avait acquis du temps du SRAS. Autre problème, les surblouses : celles qu’on a habituellement ne conviennent pas car elles ne sont pas déperlantes. On a donc récupéré des tabliers en plastique auprès de boucheries, d’autres auprès de supermarchés et il faut bricoler leurs manches trop courtes avec du scotch !

La situation s’est-elle améliorée ?

Le pic de l’épidémie est passé dans la région, il y a moins de nouveaux malades arrivant en réanimation. Mais quand le Covid19 s’installe dans les poumons, c’est grave. Et c’est une loterie, ça ne touche pas que les gens âgés ! Sur les dix patients atteints du Covid19 que nous avons eu, deux sont décédés, deux sont sortis d’affaire, un va être bientôt extubé mais les autres ont encore besoin du respirateur. Du côté des équipements de protection, c’est mieux mais ça reste tendu, c’est vraiment un problème criant. J’ai été surpris de l’imprévoyance puis de l’attentisme des autorités de santé, ces commandes passées tardivement, ces livraisons qui n’arrivent pas. Et il y a eu aussi des messages contradictoires dommageables comme » on ne fermera pas les écoles « , » allez voter « , » les masques ne servent à rien « . Cette crise a montré que notre système médical est vétuste face aux épidémies !

Avez-vous un message à faire passer aux Français ?

Restez chez vous ! C’est un vrai acte de courage que de rester confiné pendant ces longues semaines et, pour un peuple qu’on dit rebelle, je trouve que les gens suivent les règles et sont plutôt civiques. Moi, après les premières appréhensions, je suis très content d’aller travailler, d’être actif et occupé toute la journée. Et là, j’apprécie pleinement l’utilité de mon métier. De plus, en tant que médecin d’une clinique privée, travailler main dans la main avec les hôpitaux publics bénévolement, c’est un beau message de solidarité. Comme ceux envoyés par tous les Français d’ailleurs et je les remercie de leurs applaudissements.