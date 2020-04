Après de multiples tergiversations et pertes de temps lors des réunions des groupes de contact qui ont eu lieu à Minsk, puis par vidéo-conférence la semaine passée, il semble que la RPD (République Populaire de Donetsk), la RPL (République Populaire de Lougansk) et l’Ukraine se soient mises d’accord pour mener un nouvel échange de prisonniers demain, 16 avril 2020. Aboutissement des négociations pour mener l’échange de prisonniers entre l’Ukraine, la RPD et la RPL (…)

–

International







Source link