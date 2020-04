Le confinement aurait-il fini par échauffer les esprits les plus pondérés ? Une chose est sûre : Julien Bayou ne rigole plus. Excédé par les « calomnies », le patron des Verts a décidé de répondre à Jean-Luc Mélenchon en publiant une longue lettre ouverte sur le site du « Journal du Dimanche ». Une mise au point sévère et une grosse pierre envoyée dans le jardin du chef des Insoumis.

L’élément déclencheur se trouve sur le blog du leader insoumis. Dans un billet posté le 10 avril, le député de Marseille écrit noir sur blanc que son jeune rival écolo envisage de participer à un gouvernement d’union nationale sous l’égide d’Emmanuel Macron. « Ce que propose Julien Bayou, la conclusion d’un programme d’action commun liant tous les partis – sauf le RN – pour construire le monde d’après, c’est un gouvernement d’union nationale. Ou de “grande coalition”. “GroKo” comme disent les Allemands », expose l’ex-candidat à la présidentielle.

« Cette pente égotiste est mortifère »

Or ceci est faux, rétorque Julien Bayou. Ce qu'ont proposé les Verts, c'est « un Grenelle du monde d'après ». « Un gouvernement d'union nationale dont le macronisme serait le centre aggraverait les problèmes du pays, nous en avons la conviction profonde. Nous proposons non pas une coalition politique, mais un dialogue social de grande envergure sur l'avenir du pays. Un Grenelle du monde d'après. Ce n'est pas la même chose », explique-t-il. Un cadre du mouvement décrypte : « Mélenchon racontait déjà ces histoires lors des élections européennes sur notre soi-disant ambiguïté. C'est la première fois qu'on lui répond de manière détaillée. »

L’embrouille aurait pu en rester là, mais Julien Bayou a préféré crever l’abcès et rhabiller son illustre aîné jusqu’à la prochaine présidentielle. Dans sa missive, il le décrit comme un « Cesar », un « autre Jupiter » qui « s’avance en majesté », et forme un obstacle à la constitution d’un bloc écologiste et de gauche majoritaire. « Hier, dans un emportement évident, tu disais “la République c’est moi”. Désormais, dans un entêtement solitaire, tu prétends incarner l’alternative à toi tout seul. Cette pente égotiste est mortifère », assène Julien Bayou, plus que jamais dans son costume de chef. La réponse ne devrait pas tarder.