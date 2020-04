avec le film Contagion, Hollywood avait tout prévu

Sorti fin 2011, le film Contagion de Steven Soderbergh dépeint une pandémie d’un virus particulièrement dangereux. Œuvre de fiction très bien documentée, elle présente de nombreuses ressemblances avec la crise actuelle du Covid-19. On ne pourra pas dire qu’Hollywood ne nous avait pas prévenus…

Le film est sorti avec près de neuf ans d’avance. « Contagion », du réalisateur oscarisé Steven Soderbergh, raconte l’histoire du MEV-1, un virus extrêmement contagieux qui se répand à grande vitesse dans tous les pays du monde. Inspiré par les épidémies de SRAS en 2003 et de grippe A en 2009, le scénario de ce film de 2011 présente une ressemblance frappante avec les événements actuels liés à la pandémie de Covid-19. Il dépeint par le menu les réactions de toute la communauté internationale, du simple citoyen jusqu’aux membres de l’Organisation Mondiale de la Santé, en passant par les gouvernements.

À sa sortie en 2011, le film choral réunissant une pléiade de stars internationales (Marion Cotillard, Kate Winslet, Matt Damon, Lawrence Fishburn, Jude Law, etc.) avait déjà rencontré le succès. Depuis quelques semaines, la crise du coronavirus lui a redonné une nouvelle jeunesse. Les demandes de visionnage du film sont remontées en flèche sur certaines plates-formes de téléchargement et de streaming, notamment sur iTunes où il se positionne en troisième place des achats, seul film datant d’avant 2019 du top 10.

Thriller réaliste

Le réalisme du script, bien que le film soit tourné comme un véritable thriller, est frappant. Il colle presque parfaitement au déroulé de la pandémie de coronavirus. La pandémie de MEV-1 est décrite point par point, de la recherche du patient zéro à l’identification du virus, de la nécessité des scientifiques d’éduquer les pouvoirs publics à la mise en quarantaine de zones infectées, en passant par les scènes de pillage dans les magasins, ou encore de marchandage entre pays une fois le vaccin trouvé.

Malgré l’effet de loupe grossissante d’un film catastrophe, « Contagion » reste toujours très proche de la réalité. Scott Burns le scénariste s’est renseigné auprès d’experts en épidémiologie et de membres de l’OMS pour s’assurer de l’authenticité des faits. Interviewé par un média américain, le scénariste déclarait à l’époque de la sortie s’être rendu compte que, pour la communauté scientifique, la question n’était pas si une telle pandémie pouvait arriver, mais quand arrivera-t-elle ?

Les similarités entre le film et la situation du coronavirus montrent donc que les connaissances sur les risques d’épidémie globalisées, sur les actions à mettre en place et l’impact sur la société, existent depuis longtemps. Elles démontrent aussi qu’un risque de court ou moyen terme, s’il n’est jamais pris en compte finit par engendrer de véritables désastres humains et économiques.

Arnaud Dumas, @ADumas5