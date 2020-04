Les fans ont été très nombreux à voter sur Twitter pour désigner le match de Coupe du Monde qu'ils voulaient revoir en intégralité sur YouTube.

Retour à Russie 2018 pour revivre un huitième de finale passionnant de la Coupe du Monde de la FIFA entre la France et l'Argentine, marqué par le talent de Kylian Mbappé et le but somptueux de Benjamin Pavard.







Fifa