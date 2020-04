WorldCupAtHome | Allemagne – Suède (USA 2003)

L’heure est venue de conclure cette semaine sous le signe de #WorldCupAtHome ; pour finir en beauté, les [supporters ont choisi](https://www.fifa.com/worldcup/news/worldcupathome-mbappe-magic-and-late-drama-on-the-agenda) l’une des finales les plus mémorables de la [Coupe du Monde Féminine de la FIFA™](https://www.fifa.com/womensworldcup/).

Portée par une Birgit Prinz au sommet de son art (Ballon d’Or adidas et Soulier d’Or adidas), l’Allemagne écarte tous les obstacles sur la route de la finale d’États-Unis 2003, y compris les hôtesses et tenantes du titre, sèchement battues 3-0 au tour précédent. Mais les Suédoises n’entendent pas laisser passer l’occasion de prendre leur revanche, deux ans après leur échec face à ce même adversaire en finale de l’UEFA EURO féminin… sur un but en or.

Plongez-vous dans ce match à suspense, à l’occasion de sa rediffusion gratuite sur YouTube ce lundi 13 avril, à 20h CEST. N’hésitez pas à revivre les autres classiques de la Coupe du Monde présentés sur notre [chaîne YouTube](https://www.youtube.com/playlist?list=PLCGIzmTE4d0g2ZpaT5jiaOXSjt9KixbDw) durant les dernières semaines. Au cours des sept derniers jours, vous avez notamment pu voir ou revoir Nigeria – Italie ([États-Unis 1994](https://www.fifa.com/worldcup/archive/usa1994/)), France – Argentine ([Russie 2018](https://www.fifa.com/worldcup/)) et Pays-Bas – Mexique ([Brésil 2014](https://www.fifa.com/worldcup/archive/brazil2014/)).







