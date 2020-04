WorldCupAtHome | France vs Argentine (Russie 2018)

La course-poursuite entre la France et l’Argentine en 2018 diffusée sur YouTube le samedi 11 avril

Le show de Mbappé et trois revirements au score ont été les principaux événements d’un choc chaotique

C’est le deuxième des quatre #WorldCupAtHome de la semaine

La rencontre entre la France et l’Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ a été l’une des plus passionnantes des dernières éditions de la compétition. Le doublé de Kylian Mbappé en quatre minutes, les buts d’anthologie signés Angel Di Maria, et Benjamin Pavard et un Lionel Messi fidèle à lui-même, ont rendu ce huitième de finale absolument phénoménal.

Si les futurs champions du monde ont eu le dernier mot contre leurs adversaires sud-américains, il n’en reste pas moins qu’aucune équipe en Russie n’aura autant malmené la défense des *Bleus* que l’Argentine, qui a marqué trois fois au cours de ce feu d’artifice de buts.

Notre rediffusion débutera à 18:00 CEST le samedi 11 avril. C’est le deuxième match d’un quatuor de rencontres de Coupe du Monde, diffusées de vendredi à lundi. Il fera suite à Nigeria-Italie (États-Unis 1994) et Pays-Bas-Mexique (Brésil 2014). La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, États-Unis 2003 ™ sera à l’honneur également, avec la finale entre l’Allemagne et la Suède qui viendra clôturer une nouvelle semaine de football de haut niveau.

