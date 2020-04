les chocolatiers s’adaptent pour tenter d’écouler leur production

Un chocolatier renommé qui livre à domicile en période de confinement, c’est une vraie aubaine. Chaque jour, Éric Lamy et ses employés assurent entre 60 et 80 livraisons sur Brives (Corrèze) et les communes alentour. Pour lui, c’est un vrai service qu’il rend à ses clients. Le téléphone n’arrête pas de sonner. Une fois les commandes prises, il faut tout préparer et organiser la tournée.

S’improviser livreur n’est pas facile, mais avec un peu d’organisation, tout est possible. Parallèlement aux livraisons, Éric propose aussi un “drive” devant sa boutique. Beaucoup d’efforts qui ne sauveront malheureusement pas ses ventes. Ils ne sont plus que huit au lieu de 23 à travailler à la chocolaterie. Cette année, pour Pâques, son chiffre d’affaires a baissé de plus de 90%.

