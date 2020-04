deux ou trois choses à savoir sur la méditation, par le moine Matthieu Ricard

« Il y a deux clichés sur la méditation : faire le vide et relaxer. Essayez de faire le vide… ça ne va pas marcher. Et pour relaxer, on peut aller à la plage… » affirme le moine bouddhiste français Matthieu Ricard au magazine « 13h15 le samedi » (replay). Le traducteur pour le français du dalaï-lama vit au Népal et se retire du monde parfois plusieurs mois dans un ermitage niché à 2 000 mètres d’altitude.

« L’idée est vraiment d’essayer de devenir un meilleur être humain et de s’affranchir des causes de la souffrance : la confusion mentale, l’animosité, l’arrogance, l’obsession, l’attachement, la jalousie, etc., précise ce militant de la compassion. Il ne s’agit pas de devenir un sage ou un saint, mais d’aller de façon très pragmatique aux causes de ses souffrances et d’essayer de les dissoudre une à une. C’est vraiment pas compliqué. »

« Je suis heureux de partager ce que j’ai reçu de mes maîtres »

La méditation est aujourd’hui devenue un objet d’observation pour les scientifiques qui vérifient à l’aide des instruments les plus complexes ce que les moines expérimentent depuis des siècles. Plus de six cents études menées à travers le monde attestent des bienfaits de sa pratique régulière : amélioration de l’attention, élévation des défenses immunitaires, diminution des ruminations anxieuses et des cycles dépressifs, régulation de la tension artérielle…

Matthieu Ricard a-t-il un message à transmettre sur ce qu’il est, ce qu’il fait ? « Mais non, je n’ai pas de rôle. Je suis heureux de partager ce que j’ai reçu de mes maîtres. Je n’ai rien inventé. Partager des idées, oui. Elles m’ont été particulièrement précieuses et utiles. Et si je peux les partager… C’est comme lorsque vous avez des provisions, alors, on fait un pique-nique ensemble. Faut pas se prendre la tête, franchement… »



