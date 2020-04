A Marseille, Emmanuel Macron a remercié les étudiants du professeur Raoult

Lors de sa visite surprise au professeur Didier Raoult à Marseille, Emmanuel Macron a aussi rencontré des étudiants étrangers en formation à l’Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection. Un échange filmé par les jeunes doctorants, à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Aux côtés de Didier Raoult, le président de la République s’est offert un échange en forme de visite de classe, demandant l’âge des étudiants, pointant le doigt pour donner la parole.

« Et vous venez d'où ? », les a-t-il interrogés. Les réponses ont fusé dans une joyeuse pagaille : Liban, Algérie, Tunisie, Mali, Sénégal… Le chef de l'Etat les a remerciés pour leur participation à la lutte contre le coronavirus.

Didier Raoult a remis à Emmanuel Macron les résultats de ses derniers travaux qui montrent, selon lui, l’efficacité de l’hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19. Les recherches du professeur Raoult sont encore controversées et certains médecins remettent en cause ses résultats.

Le président de la République n’a, pour le moment, pas pris position sur cette polémique. Sa rencontre avec Didier Raoult s’inscrivait dans une série de consultations avant les annonces attendues lors de l’allocution télévisée prévue lundi soir à 20h.

L’Elysée a expliqué mercredi que le président allait, avant ce rendez-vous avec les Français, « consulter un grand nombre d’acteurs publics et privés, français, européens et internationaux, afin d’échanger avec eux sur les grands enjeux relatifs au Covid-19 et de préparer les décisions qui seront annoncées lundi aux Français ».