« Comment utiliser les masques en tissu ? » Les réponses à vos questions du mercredi 8 avril

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #ONVOUSREPOND

: @loic Oui, à condition qu’elle soit reportée. Un certain flou demeure sur la fin du confinement, c’est probablement pour ça qu’une nouvelle date n’a pas été calée.

: Je suis sociétaire d’une banque ( non côté en bourse ). On devait avoir une assemblée générale le 11 ou le 12 mars 2020 pour l’approbation des comptes . Et cela a été annulé du fait du covid19 . Est ce légal?

: @Charles Je suis d’accord avec vous, c’est un peu flou ce « motif familial impérieux », avec une brève définition sur le site du gouvernement : « déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d’enfants« . Le ministère de l’Intérieur a insisté sur la notion « d’extrême nécessité » de ces déplacements, ce qui induit un caractère subjectif.

: Bonjour,Existe quelque part une liste des « motifs familiaux impérieux » ? Avec ma compagne, le confinement nous a trouvé dans des villes différents (Paris – Nice). En ce moment elle est malade (pas de covid) et en détresse émotionnelle importante, je veux la joindre, mais je ne sais pas si cela compte comme motif familial impérieux. Quels sont les critères pour décider ? C’est l’agent de police qui va décider si c’est impérieux ou pas ? Merci

: @Etudiante inquiète Le ministère de l’Education a laissé le soin aux établissements de décider au cas par cas. J’imagine que votre école attend d’en savoir un peu plus pour fixer des dates de soutenance et leurs modalités. Certaines écoles ont décidé de les maintenir, mais à huis clos, d’autres les organisent en visionconférence.

: Bonsoir on parle beaucoup des élèves de 3ème, des terminales mais on ne parle pas des étudiants qui sont censés passer des soutenances des examens en fin d’année ? Avez-vous des informations sur nous les étudiants ? Le ministère de l’éducation ne parle pas de nos cas à nous. Je suis étudiante en DSAA Design à Lille (bac+4) et je suis supposée passer ma soutance finale de 50 min devant un jury de professionnels pour valider mon diplôme. Dans ma filière d’étude il n’y a aucuns partiels ni examens écrits. L’examen final est un oral de présentation de projet d’une heure. L’administration de mon école n’est pas capable de me répondre.

: Le site Géodes, qui met en forme les données de Santé Publique France a connu des problèmes de surcharge ces derniers jours, mais je crois que la carte que vous cherchez se trouve ici.

: Pourquoi ne peut-on plus accéder au nombre de cas confirmés pour les régions Ile-de-France et grand est ? Alors qu’on est capable d’annoncer le nombre national de cas confirmés ?

: @DDan Pour ceux qui suivent une formation via le CNED, ils pourront obtenir leur bac en contrôle continu en fonction de leur notes. Pour ceux qui le passent sans aucun suivi pendant l’année, direction la session de septembre.

: Bonjour,les candidats libre du bac devront-ils passer le bac en même temps que les autres,c’est-à-dire en Juillet

: @Djilal Si votre patron vous a placé en chômage partiel, ces jours ne peuvent pas être rajoutés à l’issue de votre CDD.

: Je suis employé en CDD jusqu’au 7 juillet et mon patron me dit que les jours de confinement seront reporté et que je dois travailler en plus les jours non travaillé pendant le confinement. Est ce légal ???

: @Nath81 Pour l’instant, les mesures mises en place par le gouvernement concernent surtout les structures de ces associations pour ne pas qu’elles disparaissent si elles ont des salariés. Certaines d’entre elles proposent des gestes commerciaux (comme des réductions pour une réinscription l’année suivante).

Je n’ai pas connaissance qu’un texte législatif soit en projet à ce sujet.

: Bonjour FI. Tout d’abord, merci pour le travail que vous faites. Une question : Les associations sportives ou culturelles devront-elles rembourser le dernier trimestre qui aura été payé par les parents mais non pratiqué par les adhérents ? Certaines associations ont des tarifs de plus de 600€ l’année. Un texte existe t-il en ce sens ? Ou un ajustement de texte législatif est-il en préparation ?Merci pour votre implication.

: Bruno Le Maire a indiqué ce soir sur France 2 qu’il comptait étendre le dispositif d’aide pour les entreprises, particulièrement celles qui affichent un risque de faillite. Mais il va falloir patienter jusqu’à la semaine prochaine pour connaître la teneur de ce dispositif.

: Bonsoir, je suis paramédicale et j’ai été obligée de fermer mon cabinet . Or aujourd’hui, es comptes bancaires sont à découvert. Je n’ai pas droit à l’aide de l’état de 1500 € car mon CA dépasse 60000 €. Il y a bien le report des charges Carpimko et URSSAF mais ce ne sont que des reports. J’ai perdu pratiquement 10000 € rien que depuis le 17 mars et j’ai environ 10000 € de charges à payer tous les mois (charges professionnelles et personnelles). Si le confinement se prolonge encore jusque fin mai voir fin juin, comment ferais-je pour assumer toutes ces charges, payer le crédit de la maison que j’ai achetée il y a deux ans ? La seule à laquelle je puis prétendre est le prêt garanti par l’Etat , ma banque m’a proposé un prêt de 24000 € mais sera-t-il accepté et si oui sera-t-il suffisant ? En résumé je n’aurais bénéficier d’aucun soutien de l’état car mes charges ne sont que reportées, il faudra y faire face et j’aurai ce prêt à rembourser… Nous les paramédicaux, sommes les oubliés du système !

: @Hélène Cela reviendrait à peu près à la même chose en terme d’indemnisation. Selon la CFDT, qui propose une FAQ très riche sur la question du droit du travail en temps de coronavirus, les textes ne sont pas très clairs : « aucun texte ne prévoit la primauté de l’activité partielle sur l’arrêt de travail spécifique« .

: Un employeur peut il mettre fin à un arrêt pour garde d’enfants pour imposer le statut de chômage partiel ?

: @Marie98 Ce n’est possible qu’après avoir fait entériner ce changement lors d’une assemblée générale à la double majorité . Or, c’est compliqué d’en tenir une ces temps-ci, et je crois que peu de syndic pratiquent l’AG en visioconférence.

: Bonsoir. Est-ce qu’un bailleur de résidence immobilière peut changer le règlement de copropriété pendant l’épidémie et interdir l’accès aux espaces verts communs?

: @François R. Pourquoi ce jugement de valeur sur les questions ? En ce qui concerne la vôtre, les Etats-Unis comptent aujourd’hui environ 13 000 décès, mais là où vous avez raison, c’est que le ratio du nombre de morts par habitant y est nettement inférieur qu’en Europe, au moins pour le moment. Le tableau est extrait des données mises en ligne par l’université John-Hopkins.

: Au lieu de nous dire que l’huile d’olive n’est pas efficace contre le covid19 (vous valez mieux que ça), dites-nous pourquoi il faut s’alarmer de comptabiliser 2000 morts aux USA (soit disant « le record ») quand ce nombre est proportionnellement moindre qu’en France (327 millions d’habitants contre 67)

: Au lieu de nous dire que l’huile d’olive n’est pas efficace contre le covid19 (vous valez mieux que ça), dites-nous pourquoi il faut s’alarmer de comptabiliser 2000 morts aux USA (soit disant « le record ») quand ce nombre est proportionnellement moindre qu’en France (327 millions d’habitants contre 67)

: @Julie Berton Je ne sais pas où vous avez vu ça, mais la réponse est non, que vous vous laviez les mains avec ou que vous en buviez une cuillerée avant d’aller dehors. De la même façon que le café, le thé, la cocaïne ou l’alcool, ce produit n’a aucune vertu particulière contre le virus.

: Est-ce vrai que l’huile d’olive est efficace contre le Covid19 ?

: Pour répondre à la question sur l’arrêt des conjoints de personnes à risque, c’est sur le site Ameli en date du 6 avril

: Tout à l’heure, j’ai écrit une bêtise en répondant à la question de @Bonsoir. En effet, depuis quelques jours, les proches d’une personne à risque peuvent bénéficier d’un arrêt. Veuillez m’en excuser, la législation changeant sans arrêt, c’est un peu difficile à suivre :-/

: @Elodie Une seule fois, lundi. La date de demain soir tenait la corde jusqu’en début de soirée, puis on a appris un report de cette allocution. L’Elysée a quand même indiqué que le confinement serait allongé au-delà du 15 avril, histoire que les gens s’organisent avant sa prise de parole le 13.

: Bonsoir,Le Président Macron prendra t’il la parole demain jeudi et lundi 13 ?Si j’en crois un article récent de France Info.Merci et bon courage

: @Bonsoir Je n’ai pas souvenir d’une pareille déclaration. Si les personnes classées ‘à risque’ par le Haut conseil de la santé publique peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, leurs conjoints ne sont pas concernés.

: Je suis enceinte (3eme trimestre).Il est demandé à mon conjoint maçon de reprendre le travail. Bruno Le Maire avait annoncé la possibilité de rester confiné pour les conjoints de personnes à risques mais aucun texte en ce sens me semble t il… Le médecin traitant n’a pas souhaité fournir d’arrêt de travail à mon conjoint. Qu’en est-il ? J’ai peur qu’il ramène le virus à la maison…Une femme enceinte un peu angoissée 😕

: @Véronique974 Des masques en tissu peuvent être lavables plusieurs fois, comme nous vous l’expliquons dans cet article. Il faut dans ce cas les laver en machine à 60°C au minimum pendant 30 minutes, et bien les sécher juste après, de préférence dans un sèche-linge.

: J’ai des masques en tissu. Comment les laver après chaque utilisation pour que le virus disparaisse ?

: @Stéphane Alors oui, c’est un calcul statistique du nombre de morts moyen par semaine par rapport à cette année. Ensuite, dans un deuxième temps, Santé publique France entrera dans le détail pour déterminer combien de gens au total sont morts du coronavirus. On peut imaginer que les chiffres de +27% pour cette semaine ne traduisent qu’imparfaitement les ravages du virus, vu qu’on peut imaginer que les accidents de la route sont en forte baisse par exemple.

: Bonjour FI et merci pour votre travail. Je voudrais savoir comment est calculée la sur-mortalité ou excès de mortalité ? Est-ce que l’effet du confinement (moins d’accidents, moins de transmission d’autres maladies, etc…) est pris en compte ? Merci d’avance

: « L’important c’est de relancer la croissance, par l’investissement. Je ne pense pas qu’on relance la croissance avec de nouveaux impôts, surtout l’ISF, qui rapportait 3 milliards d’euros, comparé à la garantie de l’Etat, de 300 milliards. »

Bruno Le Maire était interrogé sur un possible rétablissement, même temporaire, de l’ISF.

: Bruno Le Maire est interrogé sur un risque de faillite des banques. « Non, aujourd’hui, ce n’est pas une crise financière, c’est une crise sur l’économie réelle. Le système financier français est solide. »

: Bruno Le Maire répond maintenant aux questions des internautes. Sur les frais bancaires, il appelle les banques à la solidarité. « On pourrait prendre l’exemple sur les banques qui ne font pas payer les intérêts quand il y a un report. »

: Bruno Le Maire va répondre aux questions des internautes dans le 20 heures. C’est à suivre ici.

: @Meloo Merci pour le rappel (je le fais de suite). Concernant l’Italie, les chiffres tombent vers 18h30, au milieu d’un tunnel d’annonces d’autres pays, dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni, donc c’est un peu noyé.

Concernant la Botte, les chiffres sont encourageants. Les 542 nouveaux décès enregistrés mercredi, pour un total de 17 669, représentent une baisse par rapport à mardi (604 morts supplémentaires) et à lundi (636). Le nombre de malades en soins intensifs est en baisse aussi, pour le cinquième jour de suite.

: Bonjour Pierre, n’oubliez pas de publier la vidéo des gestes barrières J’aurais une question s’il vous plaît… Cela fait plusieurs jours que je ne vois plus d’informations sur l’Italie. Où en sont-ils ?Merci pour tous vos messages et bon courage

: @cecilou1970 Cela fait partie de la nécessaire opération transparence du gouvernement sur sa gestion de la crise, et les chiffres quotidiens permettent d’avancer des arguments pour rester confinés et ne pas relâcher ses efforts. De notre côté, après avoir systématiquement envoyé une alerte au début de l’arrivée de l’épidémie en France, nous avons choisi d’être plus sélectifs et d’attendre des chiffres significatifs.

: Bonsoir FI et merci pour votre travail. Je travaille dans la grande distribution et je suis au travail tous les jours moi aussi Et j avoue que parfois un remerciement fait toujours plaisir malgré les risques que l on prend. J’ai juste une question : est il nécessaire que chaque soir on égrène le nombre de morts, de personnes en réanimation. …Honnêtement ça « démoralise « et ça ne permet pas de penser à autre chose. Bon courage à vous et bonne soirée

: On fait ce qu’on peut, @France01 et dans votre cas la réponse est particulièrement ardue à trouver. D’habitude, on trouve ce genre de masques dans les magasins de bricolage, mais ces derniers sont en rupture de stock. Des entreprises, notamment du textile, ont commencé à en fabriquer, mais on ignore encore s’il y aura des débouchés commerciaux. Les pharmaciens, par la voix d’un de leurs syndicats, ont demandé à pouvoir en vendre et à l’Etat d’en fixer le prix. Bref, c’est le brouillard.

Sinon, vous pouvez trouver sur le site de l’Afnor des conseils pour fabriquer le vôtre à partir d’un vieux t-shirt.

: Ma question concerne beaucoup de monde et pourtant aucune réponse. Que faut il faire pour être entendu ? Depuis le début du confinement aucun de mes questions n’a eu de réponse. Ou peut on trouver des masques puisqu’on nous encourage à en porter ? Tout le monde ne sait pas coudre et n’a pas la possibilité de les fabriquer…

: @emmanuelle du sud Pourtant, un apprenti peut être placé en chômage partiel, c’est écrit noir sur blanc dans ce document du ministère du Travail.

: Bonjour, mon fils est apprenti, son patron le paie ce mois de mars en l’ayant déclaré en congés je pense ( car il lui a signifié qu’en reprenant il n’aura plus de congés possible à prendre) et l’informe ne pas savoir comment gérer pour avril et peut-être sera-t-il obligé de le licencier… Je suis surprise car le CFA nous avait expliqué les aides de l’État qu’auraient les patrons pendant cette dure période, et de plus en engageant mon fils comme apprenti le patron a déjà reçu des aides de l’État ! je précise que le contrat est signé entre le patron le CFA et l’apprenti…. Avez-vous plus de détails pour les apprentis ? Merci pour votre présence et vos informations précieuses

: . Si vous vous êtes trompé de date, il va être difficile pour vous de contester la validité de l’amende. Vous pouvez vous plaindre des sarcasmes policiers en revanche.

: Bonjour,Je suis sorti avec mon attestation mais je me suis trompé de date. Les gendarmes se sont moqués de moi et m’ont verbalisé. Est ce que ma contestation pourra annule cette verbalisation ? Et je souhaite me plaindre contre les moqueries que j’ai subie.Comment pourrais m’y prendre ?

: @Juju Bon, ne nous voilons pas la face, ça s’annonce compliqué. Aujourd’hui, légalement, les compagnies ne sont pas tenues de vous rembourser mais peuvent vous donner un avoir. Un remboursement est peut-être possible, mais pas avant la fin de l’année, pour préserver les finances des compagnies. La situation est fluctuante, ces informations (un peu vagues) sont susceptibles d’évoluer dans quelques temps.

Je vous rappelle qu’hier le secrétaire d’Etat aux Transports et la ministre de la Transition écologique ont incité les Français à surtout prévoir des vacances dans l’Hexagone.