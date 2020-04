Coronavirus : l’inquiétude des viticulteurs

Sur les petites routes de Bourgogne, les vignobles fonctionnent désormais au ralenti. Épidémie du Covid-19 oblige, la production de vin est fortement ralentie. Il est difficile pour les viticulteurs de poursuivre normalement leur activité. Le manque de main d’œuvre est le principal problème. « On doit payer les salaires tous les mois, et nous n’avons rien qui rentre, nous n’avons pas de chiffre d’affaire« , se désole un viticulteur.

Les visites de cave et les dégustations de ce vigneron ont été stoppées, ce qui représente en temps normal la moitié de son chiffre d’affaire. « Sur une journée, on peut aller jusqu’à 6 000 euros de chiffre d’affaire, jusqu’à 200 bouteilles de vendues, et là, il n’y a rien« , indique t-il. Les vins de Bourgogne représentent 1,2 milliards d’euros de chiffre d’affaire et plus de 48 000 emplois.

