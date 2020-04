La crise de confiance n’épargne plus personne selon Odoxa

Même si notre baromètre Odoxa-Aviva de la confiance des Français en leur avenir économique a connu une chute spectaculaire en mars, il n’a pas encore atteint la cote catastrophique observée au pire moment des manifestations des « gilets jaunes », en décembre 2018, quand l’Arc de Triomphe avait été saccagé. Gaël Sliman, président d’Odoxa, note cependant que « pour la première fois depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron, même ses inconditionnels supporters sont une majorité (54 %) à se montrer défiants en l’avenir. La crise de confiance n’épargne plus personne ».

Dans cette atmosphère, tous les gestes qui permettent d’exprimer une forme de cohésion sont bons à prendre, particulièrement quand ils viennent des élites. Et l’image des actionnaires et des dirigeants d’entreprise serait améliorée si ceux-ci renonçaient à leurs dividendes ou réduisaient leur salaire. L’Afep, qui représente les 110 plus grandes, a lancé le 29 mars un appel en ce sens. Mais, contrairement au dicton « charité bien ordonnée commence par soi-même « , les Français sondés, eux, n’envisagent pas un quelconque sacrifice !