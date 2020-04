Jeu concours DVD : Au nom des femmes

À l’occasion de la sortie de Au nom des femmes – Le combat de Judy Wood, le combat poignant d’une femme tiré d’une histoire vraie, disponible en DVD à partir du 17 février 2020, L’Atelier d’images, Program Store et critique-film.fr vous proposent de participer à un jeu concours pour gagner des DVD de ce film à ne manquer sous aucun prétexte…







Suite à son divorce, Judy Wood, jeune avocate, s’installe dans la banlieue de Los Angeles avec son fils. Son premier dossier est celui d’Asefa, une institutrice pourchassée par les Talibans en Afghanistan. Elle découvre la détresse de ces femmes à qui l’on refuse le statut de réfugiées politiques. Asefa est contrainte de retourner dans son pays où une mort certaine l’attend. La détermination sans faille de Judy reste son dernier espoir…







Après ERIN BROCKOVICH, découvrez l’histoire d’une autre femme prête à tout pour la justice !

Au nom des femmes raconte la véritable histoire de Judy Wood, une avocate qui s’est dressée contre le système américain pour faire reconnaître le droit d’asile politique à des femmes menacées de mort dans leur pays. Surnommée « Saint Judy » par ses clients, Judy Wood a sauvé la vie de nombreuses femmes. À la fois poignant et inspirant, le film Au nom des femmes relate la croisade de cette héroïne hors normes, et redonne foi en la justice et en la compassion humaine.

Ce sont des acteurs prestigieux et charismatiques, à la performance sincère, qui nous permettent de découvrir cette magnifique histoire : Michelle Monaghan (Mission : Impossible 3), Alfred Molina (Da Vinci Code), Common (Suicide Squad), Alfre Woodward (12 Years a Slave).

Sorti en salles aux États-Unis, alors que l’administration Trump tentait de réduire le nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays, Au nom des femmes a été le coup de cœur de plusieurs festivals. Il a notamment été sélectionné au L.A. Film Festival et au Raindance Film Festival dans la catégorie Meilleur Film. En France, il est à découvrir exclusivement en DVD et VOD !







« Captivant et émouvant » The Hollywood Reporter

1H41 / Langues : Français et Anglais / Sous-titres : Français

Disponible en DVD au prix public conseillé de 14,99 € TTC

et en VOD sur toutes les plateformes

Coédition L’ATELIER D’IMAGES et PROGRAM STORE



















